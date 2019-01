Ersatz-LED für Festplattenaktivität

An manchen Arbeitsplätzen steht der Rechner unter dem Tisch oder das Notebook befindet sich in der Docking-Station, sodass der direkte Blick auf die hardwareseitige LED für die Lese- und Schreibaktivität der Festplatte verdeckt ist. Mit dem kleinen Tool 'WinLED' können Sie sich die Ansicht über den Zustand Ihrer Speicherplatten als Icon im Systray von Windows anzeigen lassen.

Klein aber fein: Mit "WinLED" haben Sie die Festplattenaktivität jederzeit im Blick.

Die virtuelle LED von "WinLED" [1] blinkt je nach Lese- oder Schreib-Tätigkeit in unterschiedlichen Farben. Auf Wunsch können Sie die Farbgestaltung individuell anpassen, etwa bei einer Rot-Grün-Schwäche. Das Tool zeigt beim Überfahren des Logos mit der Maus die Auslastung des Datenträgers beim Lesen und Schreiben in Prozent an. Auch ein Verlauf der Auslastung ist auf Wunsch sichtbar. Falls Sie mehrere Festplatten im System nutzen, können Sie mit dem Werkzeug selektiv nur einen Datenträger auswählen.