Vorschau Februar 2019: Cloudmanagement

Ohne irgendeine Form der Cloudnutzung läuft in den meisten Firmen nichts mehr. Die Vorteile liegen auf der Hand in Form schnell verfügbarer IT-Ressourcen, um deren Betrieb sich der Administrator nur noch eingeschränkt kümmern muss. Dafür wiederum wollen Cloudlandschaften passgenau in die Unternehmens-IT eingebunden werden, vor allem wenn es um die Sicherheit geht. In der Februar-Ausgabe widmet sich IT-Administrator dem Cloudmanagement und zeigt unter anderem, wie Sie Azure-Logs auswerten und Red Hat CloudForms mit Ansible verwalten. In unserem großen Vergleichstest treten daneben vier deutsche Hosting-Anbieter gegeneinander an.



Das Cloudmanagement steht im Mittelpunkt der Februar-Ausgabe des IT-Administrator.

Die Cloud ist zu einer Standardtechnik der modernen IT geworden. Dabei sind es nicht nur die SaaS-Anwendungen, sondern immer häufig providergestützte Rechenzentren, die ihren Weg auch in Firmen kleinerer und mittlerer Größe finden. Vier Infrastructureas-a-Service-Angebote mit Standorten in Deutschland und KMU-Eignung stellen sich unserem Test.



Wer sich derweil mit Microsoft Azure beschäftigt, kommt an Azure Speicher kaum vorbei. Denn jede virtuelle Maschine, jedes Backup, jedes Log und jede Datenbank nutzt diesen. Doch die Verwaltung kann sich als komplexer herausstellen als gedacht. Im Februar-Heft legt IT-Administrator deshalb die Grundladen für einen einfachen Einstieg und will gleichzeitig zum Experimentieren anregen.



