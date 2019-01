Download der Woche: Quick Access Popup

Wer viel vor dem Rechner sitzt und dabei nicht unnötig Zeit vergeuden will, sollte auf oft genutzte Anwendungen, Dateien sowie Links und Pfade so schnell wie möglich zugreifen können. Mit der Standardoberfläche von Windows ist ein direkter, gebündelter Zugriff allerdings nicht für alle Quellen möglich, sodass sich ein Blick auf das kostenfreie Tool 'Quick Access Popup' lohnt. Die Desktop-Erweiterung richtet sich im Systemtray ein und stellt beliebige Verknüpfungen für den Schnellzugriff in einem eigenen Fenster zur Verfügung.

Das maßgeschneiderte Menü von "Quick Access Popup" lässt sich auf diverse Arten anpassen.

Bei der Konfigurierung von "Quick Access Popup" [1] können Sie sowohl auf Dateipfade als auch Shortcuts zu oft genutzten Anwendungen oder Links auf Webseiten verweisen. Als besonders praktisch erweist sich die Software in einer Multi-Bildschirm-Umgebung. Eine spezielle Funktion stellt sicher, dass zum Beispiel der Windows Explorer als Standard-Filemanager nur auf dem aktiven Monitor geöffnet wird. Dabei erkennt das Programm die aktive Position durch die Mausaktivität. Bei Fragen hilft eine recht aktive Google-Gruppe in den meisten Fällen schnell weiter.