Archivierung mit Umwegen

Die Archivierungsfunktion von Microsoft Outlook bereinigt bekanntermaßen das Postfach und verschiebt ältere E-Mails mit einem bestimmten Verfallsdatum in eine PST-Datei wie beispielsweise 'archiv.pst'. Nicht nur IT-Profis fällt dabei aber immer wieder auf, dass Outlook einige alte Objekte beim Verschieben vergisst. Dies liegt daran, dass Outlook nicht nach dem Datum des Empfangs oder Versands entscheidet, sondern wann das Objekt zuletzt geändert wurde.

Die automatische Archivierung von Outlook basiert leider auf dem letzten Änderungsdatum von E-Mails.

Bei jedem – auch späteren – Öffnen einer E-Mail setzt Outlook das "Geändert"-Datum neu und die Datei fällt dann aus dem festgelegten Archivierungszeitraum heraus. In diesem Fall bleibt leider nur der manuelle Weg und Sie müssen wie in alten Zeiten einfach die betreffenden E-Mails von Hand in das Archiv verschieben. Dazu binden Sie einfach die Archiv-PST als zusätzliche Datendatei in Outlook ein und ziehen die zu archivierenden E-Mails per Drag and Drop hinein.