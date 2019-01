Von Whiteboard in die Cloud

Falls Sie im neuen Jahr wichtige Ideen aus Meetings besser im Gedächtnis behalten wollen, kann die Anschaffung des 'Think Board X Smart Whiteboard' sinnvoll sein. Das praktische Gimmick haftet praktisch an jeder beliebigen glatten Oberfläche und fungiert dort als Whiteboard-Tafel. Vor allem erspart es Ihnen aber die lästige Abtipperei vom Flipchart - Inhalte lassen sich einfach mit Hilfe einer App übertragen.

Vom mobilen Whiteboard schnell in die Cloud: Das "Think Board X" macht's möglich.

Dabei lassen sich mit "Think Board X Smart Whiteboard" [1] Notizen an unterschiedliche Clouddienstleister wie beispielsweise Evernote, Dropbox und iCloud schicken. Anschließend können Sie die neuen Ideen und Projekte schnell an andere im Team weiter leiten. Das Produkt verfügt über eine selbsthaftende Rückseite und lässt sich immer aufs Neue wiederverwenden. Inklusive App, Stift und Reinigungsset ist das portable Whiteboard für rund 17 Euro zu haben.