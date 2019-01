Dateikonvertierung im Handumdrehen

In der Regel sieht das Vorgehen beim Umwandeln einer Datei in ein anderes Format so aus, dass zunächst die entsprechende Software gefunden werden muss. Besonders bei recht exotischen Dateiendungen gestaltet sich das aber manchmal recht schwierig. Mit dem kostenfreien Onlinedienst 'youconvertit.com' machen Sie es sich jetzt einfach, laden ein bestimmtes Format hoch und bekommen es online in ein anderes Format konvertiert. Die Webseite kennt nach eigenen Angaben Tausenden von Dateitypen.

Den Download-Link zur umgewandelten Datei erhält der Nutzer per E-Mail.

Auf "youconvertit.com" [1] stehen nicht nur Multimedia-Dateien im Fokus sondern auch Dokumente beziehungsweise Office-Dateien. Sobald Sie den Zieltyp auf der Webseite ausgewählt haben, wird der Prozess im Hintergrund angestoßen und der Download-Link zu einer E-Mail-Adresse Ihrer Wahl geschickt. Eine weitere Einstellungsmöglichkeit betrifft die Option, die umgewandelten Dateien für soziale Netzwerk kompatibel zu machen. Wer sich registriert, kann die umgewandelten Files online speichern.