Eingabegeräte kurzzeitig sperren

Manche Rechner im Unternehmen kommen als Gästeterminal im Eingangsbereich oder auch auf Ausstellungen am Messestand zum Einsatz. Falls Sie dann den Zugriff durch Tastatur und Maus beschränken wollen, kann das kostenfreie Tool 'BlueLife KeyFreeze' weiterhelfen. Die Software sperrt nach dem Start die Tastatur und Maus, ohne dabei den Desktop zu beeinflussen. Somit können beispielsweise Demos und ähnliches in einer Schleife weiter laufen.

"BlueLife KeyFreeze" verfügt über eine recht komfortable Konfiguration.

Die Sperre mit "BlueLife KeyFreeze" [1] tritt nach einer kurzen Zeit automatisch in Kraft und lässt sich mit der Tastenkombination "Ctrl+Alt+F" wieder aufheben. Zusätzlich legen Sie in den Optionen fest, dass auf Wunsch entweder nur die Maus oder die Tastatur abgeschaltet wird. Ebenso lässt sich die Zeitspanne vor der Aktivierung des Tools manuell in Sekunden einstellen. Abschließend besteht die Möglichkeit, die Sperre sofort nach dem Systemstart scharf zu schalten.