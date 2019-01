Endoskopie für IT-Profis

Aus dem Gesundheitswesen im Operationssaal bekannt, können jetzt auch Nerds mit einer Endoskopiekamera experimentieren. Die praktische 'Somikon Rohrkamera' lässt sich besonders gut in dunklen oder schwer zugänglichen Bereichen von Servern, Racks oder Hohlräumen nutzen. Mit Hilfe eines Micro-USB-Kabels schließen Sie die Kamera an jedes OTG-fähige Smartphone oder mit USB-Adapter an einen PC an.

Die "Somikon Rohrkamera" hat alles mit dabei, das man für das Filmen an dunklen Ecken braucht.

Sollten Sie Fehlerquellen bei der Nutzung der "Somikon Rohrkamera" [1] finden, können Sie diese gleich als Live-Bild mit Foto oder Video festhalten. Sowohl die Helligkeit als auch das LED-Licht im Kamerakopf lassen sich auf Wunsch stufenlos einstellen. Mit dem verstärkten Schwanenhals-Kabel mit 160 Zentimeter Länge sollte das Navigieren kein Problem darstellen. Durch die Schutzart IP67 ist eine gewisse Wasserdichtigkeit vorhanden. Mit knapp 13 Euro gestaltet sich der Preis zudem sehr überschaubar.