Probleme mit Windows-Systemdateien beheben

Aus dem Gesundheitswesen im Operationssaal bekannt, können jetzt auch Nerds mit einer Endoskopiekamera experimentieren. Die praktische 'Somikon Rohrkamera' lässt sich besonders gut in dunklen oder schwer zugänglichen Bereichen von Servern, Racks oder Hohlräumen nutzen. Mit Hilfe eines Micro-USB-Kabels schließen Sie die Kamera an jedes OTG-fähige Smartphone oder mit USB-Adapter an einen PC an. [ mehr