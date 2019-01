Neues Training: 'Lizenz- und Urheberrecht für Admins'

Lizenzverträge für Software stellen IT-Verantwortliche oft vor Herausforderungen. Nicht zuletzt, weil sich die Art der Softwarenutzung im Unternehmen angesichts immer flexiblerer Arbeitsweisen ändert. Hinzu kommen Fälle wie gebrauchte Software und natürlich Open Source. Rechtsanwalt Kjell Vogelsang gibt in unserem Training in München und Dietzenbach im Mai und Juni deshalb praktische Tipps für den richtigen Umgang mit Lizenzen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer einen Einblick in das Urheberrecht.

Im Training "Lizenz- und Urheberrecht für Admins" [1] beschäftigt sich unser Dozent unter anderem mit Lizenzen an Individual- und Standardsoftware und geht dabei auch auf Nutzungsrecht und Nutzungsart ein. Beim Thema Urheberrecht beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Daten überhaupt Eigentümer haben und wie es mit dem Recht an Daten und auf Daten in Zeiten von Big Data aussieht. Die Veranstaltung findet am 7. Mai in München und am 4. Juni in Dietzenbach bei Frankfurt statt. Abonnenten buchen wie immer zum Vorzugspreis.