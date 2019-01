Download der Woche: Ultimate Settings Panel

Noch immer ist die Konfiguration von Windows 10 in die bekannte Systemsteuerung und die neueren Einstellungen unterteilt. Wer sich eine einheitliche Schaltzentrale wünscht, sollte einen Blick auf das 'Ultimate Settings Panel' werfen. Eine Kachelstruktur listet alle Settings vom Gerätemanager bis hin zur Benutzerverwaltung übersichtlich auf und bringt den Anwender mit einem Klick zum passenden Fenster. Besonders praktisch ist, dass das Programm neben Windows 10 auch für die Versionen 7 und 8 die entsprechenden Abkürzungen bereithält.

Welche Kachel hätten's denn gern? "Ultimate Settings Panel" bringt die Windows-Einstellungen unter einen Hut.

Für einen besseren Überblick ist die GUI des kostenlosen "Ultimate Settings Panel" [1] in Register aufgeteilt. Neben den unterschiedlichsten Einstellungen für das Betriebssystem sind weiterhin Command-Prompt-Anweisungen per Mausklick sowie Administrator-spezifische Server-Settings schnell erreichbar. Weitere Sektionen des Werkzeugs fokussieren auf Outlook und die gängigen Browser, die sich beispielsweise im abgesicherten Modus starten lassen. Die Software lässt sich sowohl per MSI-Datei fest installieren als auch portabel nutzen.