Erweiterten Schutz im Defender aktivieren

Der von Microsoft nun schon seit geraumer Zeit eingeführte bordeigene Malware-Schutz in Windows wird kontinuierlich aufgerüstet. So ist im Defender jetzt die Möglichkeit integriert, potenziell unerwünschte Anwendungen, sogenannte PUAs (Potentially Unwanted Applications) zu blockieren. Neben Ad- und Spyware schieben Sie so zum Beispiel Cryptomining-Parasiten einen Riegel vor. Allerdings müssen Admins diese Option mit einem kleinen Eingriff erst aktivieren.

Die PUA-Settings lassen sich in der Konfiguration von Windows Defender einsehen und ändern.

Fragen Sie zunächst mit dem PowerShell-Befehl Get-MpPreference den Status für die Defender-Einstellungen ab. Der Wert der "PUAProtection" dürfte deaktiviert auf "0" stehen. Starten Sie nun die PowerShell mit Admin-Rechten und tippen Sie den Befehl Set-MpPreference -PUAProtection Enabled ein. Abschließend prüfen Sie noch mit dem eingangs erwähnten Kommando, ob der Wert von "PUAProtection" jetzt auf "1" steht. Falls Sie mit Microsoft InTune oder dem System Center Configuration Manager arbeiten, lässt sich die Funktion alternativ in diesen Verwaltungstools aktivieren.