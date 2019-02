Dokumente ohne MS Office ansehen und drucken

Manche Rechner sind als einfache Arbeitsstation komplett ohne Microsoft Office im Einsatz oder arbeiten mit einer anderen Software zur Textverarbeitung. Wenn dann trotzdem einmal ein wichtiges Dokument überflogen oder gedruckt werden muss, kann das kostenfreie Tool 'DocX Viewer' weiterhelfen. Das Programm zeigt Office-Dokumente in den Formaten 'doc' und 'docx' an und bringt diese auf Wunsch zu Papier, ohne dass eine proprietäre Software wie Microsoft Word installiert sein muss.

Auch etwas ausgefeiltere Office-Layouts stellt "DocX Viewer" meist originalgetreu dar.

"DocX Viewer" [1] ist komplett eigenständig und funktioniert ähnlich einem schlanken Word-Viewer. Praktisch, denn Windows selbst in nicht in der Lage, diese Art von Dateien anzuzeigen oder zu drucken. Weiterhin hilfreich ist die Tatsache, dass die Anwendung keine in Dokumenten enthaltenen Makros ausführt, die unter Umständen Malware enthalten können. Allerdings ist die Darstellung auf Office-Versionen bis 2010 optimiert, sodass neuere Formate manchmal nicht 1:1 umgesetzt werden.