Download der Woche: Librefox

Auch wenn der vielfach genutzte Firefox-Browser schon in der Standardversion mit Tracking-Protection und weiteren Tools für sicheres Surfen ausgestattet ist, kann ein zusätzliches Plus an Datenschutz nicht schaden. Mit 'Librefox' steht ein Open-Source-Mod bereit, der über 500 sicherheitsrelevante Einstellungen am Browser vornimmt. Praktisch dabei: Die Modifikation orientiert sich stets an der aktuellen Firefox-Version.

Für Librefox steht ein eigenes Theme zur Verfügung, das jedoch gesondert installiert werden muss.

Das Paket von "Librefox" [1] umfasst zum Beispiel eine Firewall für Browser-Add-ons, sodass sich der Internetzugriff für Erweiterungen granular einschränken lässt. Auch die bekannte gHacks-Konfigurationsdatei zur Härtung verschiedener Firefox-Funktionen ist mit enthalten. Nicht zuletzt unterbindet die Variante das Nach-Hause-Telefonieren des Browsers. Librefox ist außerdem für den Tor-Browser erhältlich. Falls Sie die sicherere Variante erst einmal parallel testen wollen, sollten Sie ein neues Benutzerprofil unter Firefox anlegen.