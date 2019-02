Vergleichstool für die Registry

Wenn Rechner mit der Zeit Unregelmäßigkeiten aufweisen, kann das unter Umständen am Chaos in der Registrierungsdatenbank liegen. Denn fehlerhafte Einträge oder veraltete Pfade sind eine häufige Ursache für Instabilität. Mit dem kostenfreien Tool 'RegistryChangesView' vergleichen Sie zwei Registry-Zustände miteinander und kommen so möglichen Veränderungen schnell auf die Schliche.

Anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs fallen Änderungen mit "RegistryChangesView" schnell auf.

Mit "RegistryChangesView" [1] können Sie etwa eine Referenz-Registry zur Hilfe nehmen, um Unterschiede zum bestehenden System für eine anschließende Überarbeitung aufzuzeigen. Zunächst legt das Tool dafür einen Snapshot des Systems an. Sobald Sie dann einen zweiten Snapshot der zu vergleichenden Registry anlegen, können Sie beide Zustände abgleichen. Abschließend lassen sich die festgestellten Veränderungen auch als Reg-Datei für eine weitere Auswertung exportieren.