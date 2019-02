Lampenschirm fürs iPhone

Wenn Rechner mit der Zeit Unregelmäßigkeiten aufweisen, kann das unter Umständen am Chaos in der Registrierungsdatenbank liegen. Denn fehlerhafte Einträge oder veraltete Pfade sind eine häufige Ursache für Instabilität. Mit dem kostenfreien Tool 'RegistryChangesView' vergleichen Sie zwei Registry-Zustände miteinander und kommen so möglichen Veränderungen schnell auf die Schliche. [ mehr