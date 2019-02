Vorschau März 2019: Backup & Recovery

Die Ransomware-Angriffe der vergangenen Monate haben vielen Administratoren die Bedeutung von funktionierenden Backupkonzepten schmerzlich vor Augen geführt. Im März widmet sich IT-Administrator diesem wichtigen Thema. Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie SQL Server mit Azure Blob Storage sichern und die Daten dabei verschlüsseln. Außerdem lesen Sie, wie die Datensicherung mit Areca Backup funktioniert und wie Sie virtuelle Maschinen per Skript wegsichern. Nicht zuletzt stellen wir vier kostenlose Backup-Tools vor. In den Produkttests treten unter anderem Veritas NetBackup und die Barracuda Backup 390 Appliance an.

Das Sichern und Wiederherstellen von Daten steht im Mittelpunkt der März-Ausgabe.

In relationalen Datenbanken lagern oft geschäftskritische Daten eines Unternehmens. Hersteller von Datenbankprodukten haben deshalb ein Interesse daran, für "data at rest" sowie für die Zugangsprotokolle eine Verschlüsselung anzubieten. Microsofts SQL Server unterstützt diese Verfahren bereits seit einigen Versionen. Wir zeigen, wie Sie die dank dieser Verschlüsselung Ihre SQL-Backups sicher in der Azure-Cloud ablegen. Das in Java gehaltene Areca Backup versucht derweil erfolgreich, die Rolle des Backups auf seine Essenz zu reduzieren. Wir beschreiben Installation und Nutzung des Programms.



