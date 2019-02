Download der Woche: SafeInCloud

Dass Passwortmanager den Umgang mit Credentials deutlich sicherer gestalten, sollte mittlerweile sogar nicht so Technik-affinen Anwendern bekannt sein. Ein Vertreter dieser Zunft ist 'SafeInCloud', mit dem sich unzählige Kennwörter verwalten und mit einer 256-Bit-Verschlüsselung schützen lassen. Wer will, kann ein Backup der Datenbank bei Google Drive, Dropbox oder OneDrive ablegen und so seine Kennwörter auf mehreren Geräten synchron halten.

Mit "SafeInCloud" steht ein komfortabler und cloudfähiger Passwortmanager bereit.

Mit an Bord von "SafeInCloud" [1] ist ein Generator für Passwörter, sodass Sie sich nicht für jeden Account mit eigenem Brainstorming einen neuen Zugangscode erstellen müssen. Außerdem lassen sich die gespeicherten Zugangsdaten auf Ihre Stärke prüfen und mit Labeln versehen. Besonders praktisch ist nicht zuletzt die Importfunktion für eine Vielzahl anderer Passwortmanager. Während die Windows- und macOS-Version des Tools kostenfrei sind, ist für die mobilen Varianten für Android und iOS ein kleiner Obolus zu entrichten.