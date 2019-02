Analoge Notizen digital abbilden

Das Vollschreiben von Notizbüchern in Meetings oder Konferenzschaltungen gehört mit dem intelligenten Notizbuch 'Rocketbook Everlast' ab sofort der Vergangenheit an. Denn die analogen Mitschriften wandern umgehend per App auf das Smartphone oder in die Cloud, sodass ein späteres umständliches Nachschlagen oder Zusammenfassen von Inhalten für eine Übertragung ins digitale Format auf dem Rechner wegfallen kann.

Vom Spezial-Notizblock direkt aufs Handy: "Rocketbook Everlast" macht Digitalisierung leicht.

Sehr praktisch ist beim "Rocketbook Everlast" [1] die Tatsache, dass sich die Seiten des Notizbuchs immer wieder abwischen und neu beschreiben lassen. Das Ganze spielt Ihnen besonders dann in die Hände, wenn Sie mal schnell eine Skizze per E-Mail versenden wollen. Das elektronische Notizbuch ist in verschiedenen Größen verfügbar und die Seiten fühlen sich wie richtiges Papier an. Mit dem passenden Stift ist das zwischen 20 und 40 Euro teure Paket dann vollständig und das fleißige Mischreiben lohnt sich mehr denn je.