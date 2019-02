Dark Theme für Windows 10

Seit dem Windows Anniversary Update der Version 1607 ist in Windows 10 ein sogenanntes 'Dark Theme' enthalten, das alle Fenster- und Menüelemente dunkel darstellt. Dieser dunkle Modus ist nicht jedem bekannt, vor allem bei lichtschwachen Arbeitsumgebungen aber äußerst angenehm. Mit ein paar kleinen Handgriffen können Sie das Dark Theme einfach über die Einstellungen aktivieren.

Es werde Nacht: Das Dark Theme ist in Windows 10 nicht ganz leicht zu finden.

Zunächst suchen Sie in den Einstellungen den Bereich "Personalisierung" und den Abschnitt "Farben". An dieser Stelle lässt sich dann im Abschnitt "Standard-App-Modus auswählen" der Hintergrund von "Hell" auf "Dunkel" umstellen. Das Dark Theme von Windows 10 dunkelt den Desktop generell ab, da auf helle Farben verzichtet wird. Somit ist abends im Büro die Arbeit auf Dauer nicht so anstrengend für die Augen. Außerdem verringert das dunkle Windows-Thema den Stromverbrauch des Displays.