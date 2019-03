Desktop-Uhr mit zahlreichen Skins

Viele IT-Profis vermissen in der aktuellen Windows-Version eine stilvolle Desktop-Uhr für eine schnell ablesbare und deutlichere Darstellung der Uhrzeit. Wenn Sie dabei nicht gleich Windows-Gadgets aus vergangenen Versionen nachinstallieren wollen, kann die einfache Desktop-Uhr 'ClocX' als Alternative herhalten. Das kostenfreie Programm integriert praktischerweise eine äußerst große Anzahl an mitgelieferten Skins, damit der Look des Zeitanzeigers nicht langweilig wird.

"ClocX" lässt sich über Skins und andere Optionen individuell konfigurieren.

Neben der Uhrzeit lässt sich mit "ClocX" [1] natürlich auch das Datum auf dem Desktop einblenden. Weiterhin können Sie mit dem Tool eine Alarm- und Kalenderfunktion konfigurieren. Im Kontextmenü der Software ist zum Beispiel ein Alarm für das Erhalten von Textnachrichten vorgesehen. Außerdem können Sie sich in den Optionen entscheiden, ob das Zifferblatt ständig im Vordergrund stehen soll, frei platzierbar ist oder mit dem Windows-Start hochfährt.