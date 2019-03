Kaffeemühle mit USB-Anschluss

Für die meist stressgeplagten Admins mit ungeregelten Arbeitszeiten bis spät in die Nacht oder am Wochenende ist frischer Kaffee ein willkommener Heilsbringer. Daher sollten Sie hier nicht an der Qualität sparen und Bohnen vor Ort im Büro frisch mahlen. Die praktische Akku-Espressomühle von Rosenstein & Söhne eignet sich durch den integrierten USB-Ladeanschluss bestens für Koffein-Nerds.

Auf Knopfdruck gibt's mit der Akku-Kaffeemühle gemahlene Bohnen.

Mit dem eleganten Design aus Edelstahl und Glas erhalten Sie mit der Akku-Kaffeemühle für rund 18 Euro bequem auf Knopfdruck die richtige Menge Pulver für Ihren Morgenkaffee. Nicht sofort genutzte Mengen bleiben im Behälter für den kommenden Tag weiter frisch. Der integrierte Li-Ion-Akku ist mit 1.200 mAh für bis zu zwölf Mahlvorgänge einsetzbar und lässt sich per USB-Schnittstelle laden. Somit können Sie die Mühle auch gut mobil in der Firma einsetzen.