IT-Administrator sucht Volontär/in!

Sie wollen den IT-Administrator nicht nur zu lesen, sondern auch gestalten? Dann schlägt jetzt Ihre Stunde: In unserem kleinen und hoch motivierten Team bieten wir ab Mai 2019 ein redaktionelles Volontariat an. Zusammen mit dem Geschäftsführer, dem Chefredakteur und dem Redaktionsteam lernen Sie das Blattmachen mit allem, was dazugehört. Voraussetzung sind Grundkenntnisse in der EDV- und Netzwerktechnik sowie die Bereitschaft, viel Neues zu lernen und aktiv mitzudenken.

Vor allem der Wille, Neues zu lernen, zählt zum Grundgerüst für unser Redaktionsvolontariat.

Wer eine Fachzeitschrift samt Webpräsenz rundherum mit betreuen möchte, der ist bei uns richtig. Die Laufzeit des Print- und Online-Volontariats [1] beträgt 18 Monate mit angestrebter Übernahme als Fachredakteur. Zu Ihren Aufgaben zählt das Redigieren und Verfassen von Fachartikeln für Heft und Webseite. Dabei tragen Sie zur Organisation der redaktionellen Inhalte des IT-Administrator bei und begleiten eine Artikelidee bis hin zum fertigen Beitrag. Zudem werfen Sie ein Auge auf unsere Webseite und verwalten Social-Media-Plattformen. Auch die Repräsentation der Redaktion auf eigenen Veranstaltungen sowie Messen und Pressekonferenzen gehört zu Ihren Tätigkeiten.



Für das Volontariat verfügen Sie über Grundkenntnisse in der Systemadministration von Windows- und Linux-Rechnern und sind mit den Basics der Netzwerktechnik vertraut. Die Programme der MS-Office-Suite sind ihr tägliches Werkzeug. Außerdem haben Sie keine Scheu, Fragen zu stellen und eigene Ideen einzubringen. Sehr sorgfältiges und pflichtbewusstes Arbeiten ist Ihnen genauso wichtig wie termingetreue Fertigstellung. Nicht zuletzt haben Sie natürlich viel Spaß am Schreiben. Standort der Redaktion ist München-Schwabing in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Münchner Freiheit. Aussagekräftige Bewerbungen – vorzugsweise per E-Mail [2] – richten Sie bitte an Matthias Heinemann.