Per USB-Sensor zum Fingerabdruck

Sichere Authentifizierungen wie ein Fingerabdruckleser sind mittlerweile seit Jahren auf Smartphones an der Tagesordnung. So kann es durchaus Sinn ergeben, die Technologie auch am Desktop oder Notebook nachzurüsten. Mit dem praktischen USB-Fingerabdruckscanner von Xystec richten Sie den geschützten Zugang in wenigen Minuten ein, ohne dabei mit klobigen und wenig ansprechenden Desktop-Scannern arbeiten zu müssen.

Mit dem "Xystec Fingerabdruckscanner" heißt es bei der Authentifizierung: Pfoten her!

Mit dem "Xystec Fingerabdruckscanner" [1] legen Sie individuelle Profile für bis zu zehn Benutzer an. Jeder Nutzer greift dann nur auf seinen eigenen Account zu. Der 360-Grad-Scan erkennt den Finger laut Hersteller unabhängig davon, wie er aufgelegt wird. Ein Smart-Learning-Algorithmus soll den Abdruck nach mehrmaliger Anwendung immer schneller erfassen. Der kleine Scanner ist kompatibel mit Windows Hello, gemäß IP68-Zertifizierung wasserdicht und reißt mit knapp 22 Euro kein großes Loch in die Gadget-Kasse.