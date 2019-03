Vorschau April 2019: Verwaltung mobiler und stationärer Clients

Administratoren sehen sich im Alltag mit zahlreichen Endgerätetypen und Betriebssystemen konfrontiert, die es zu verwalten gilt. Hier sind umfassende wie kostengünstige Lösungen gefragt. In der April-Ausgabe stellt IT-Administrator zahlreiche Werkzeuge wie Ansätze in Sachen Administration mobiler und stationärer Clients vor. Darin lesen Sie etwa, wie das Gerätemanagement mit Microsoft Intune sowie Office 365 funktioniert und wo die Unterschiede liegen. Daneben stellt die Redaktion Open-Source-Tools für das Clientmanagement vor und zeigt, was das kostenlose Itarian Patch Management zu bieten hat.

Die Verwaltung mobiler und stationärer Clients steht im Mittelpunkt der April-Ausgabe.

Inventarisieren, paketieren, verteilen, fernsteuern, absichern – das gehört zu den Aufgaben eines Admins. Dabei muss der IT-Verantwortliche nicht unbedingt das IT-Budget schröpfen, denn viele der zugehörigen Werkzeuge sind Open Source, kommen als teilweise nur leicht eingeschränkte Freeware oder sind für einen dreistelligen Betrag zu haben. Im April-Heft stellen wir 12 dieser Tools vor. Auch beleuchten wir das Bereitstellen virtueller Windows- und Linux-Desktops mit flexVDI und zeigen, was Matrix42 Unified Endpoint Management zu bieten hat.



