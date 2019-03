Auf Bibliotheken basierende PRTG-Benachrichtigungen einrichten

Sichere Authentifizierungen wie ein Fingerabdruckleser sind mittlerweile seit Jahren auf Smartphones an der Tagesordnung. So kann es durchaus Sinn ergeben, die Technologie auch am Desktop oder Notebook nachzurüsten. Mit dem praktischen USB-Fingerabdruckscanner von Xystec richten Sie den geschützten Zugang in wenigen Minuten ein, ohne dabei mit klobigen und wenig ansprechenden Desktop-Scannern arbeiten zu müssen. [ mehr