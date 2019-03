Bildschirm-Sharing für bessere Teamarbeit

Die meisten Mitarbeiter in kleinen Unternehmen arbeiten nur gelegentlich an einem größeren Projekt mit Beteiligten innerhalb und außerhalb der Firma. Falls Sie in einem solchen Fall für die Teamarbeit Ihren Bildschirm teilen wollen, kann der Online-Dienst von 'join.me' weiterhelfen. Über das Portal des Anbieters ist es möglich, innerhalb weniger Minuten ein Online-Meeting aufzubauen. Sämtliche Teilnehmer können dabei Inhalte direkt in der Besprechung kommentieren, markieren und mit dem virtuellen Laserpointer hervorheben.

Der Zugriff auf ein Meeting in "join.me" erfolgt unter anderem über einen personalisierbaren Link.

Um die virtuelle Besprechung mit "join.me" [1] schnell auffindbar zu machen, können Sie den Link zum Meeting nach Ihren Wünschen personalisieren. In der kostenfreien Version des Angebots lassen sich bis zu drei Personen einbinden. Die Audio-Unterstützung wird dabei durch VoIP bereit gestellt. Völlig im Browser läuft das Kollegen-Treffen allerdings nicht ab. Wer mit dabei sein will, muss sich zuvor eine als ausführbare Datei gelieferte App herunterladen.