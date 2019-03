Citrix Virtual Apps fehlerfrei nutzen

In Citrix-Umgebung kann folgendes Problem auftreten: Wenn Sie bei einer Neuinstallation von Citrix Virtual Apps 1811 entweder die Option 'Brokered Connections to a Server' oder 'Remote PC aktivieren' auf der Environment-Seite des Installers auswählen, können Endbenutzer die Funktionen 'Browser Content Redirection' (BCR) oder 'HTML5 Multimedia Redirection' nicht verwenden, da drei benötigte Dienste nicht mitinstalliert und registriert werden. Es existiert jedoch ein Workaround.

C:\x64\Virtual Desktop ComponentsBCR_x64.msi

Wie Sie richtig bemerken, installiert der Installer die folgenden Dienste nicht mit: "Citrix HDX Browser Umleitung Service", "Citrix HDX HTML 5 Video Umleitung Service" sowie "Citrix HDX Port Weiterleitungsservice". Dieses Problem ist bekannt und soll in der nächsten Version von Citrix Virtual Apps und Desktops behoben werden. Bis dahin sieht der Workaround zum Hinzufügen der drei Dienste wie folgt aus: Binden Sie die Citrix-Virtual-Apps-und-Desktops-7-1811-ISO ein und führen Sie dann als Administratorauf dem betroffenen VDA aus. Beachten Sie, dass das geschilderte Problem keine Maschinen betrifft, die mit den Machine Creation Services oder mit Citrix Provisioning Services mit den Optionen "Create a master MCS image" oder "Create a master image using Citrix Provisioning or third provisioning tools" auf der Environment-Seite des Installers erstellt wurden.