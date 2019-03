Makros online erstellen

Admins wissen, dass die Automatisierung immer wiederkehrenden Aufgaben maßgeblich zur Erleichterung des Arbeitsalltags beiträgt. Mit dem kostenfreien Onlinedienst 'ifttt.com' steht Ihnen eine umfangreiche Plattform zur Verfügung, mit der Sie mit relativ wenig Aufwand Applets oder Makros für das Büro oder Zuhause erstellen können. Zu den Anwendungsfällen zählt etwa das Festhalten von Arbeitszeiten im üblichen Google-Kalender.

Ein anderes mögliches Szenario für praktische Makros mit "ifttt.com" [1] wäre es, bei Schneefall den Smartphone-Wecker zehn Minuten eher klingeln lassen. Das Freischaufeln das Autos führt dann zu keiner Verspätung im Job. IFTTT steht übrigens für "If This, Then That". Generell kann das Online-Portal bei der Entwicklung von Abläufen, die Sie ohne Programmierkenntnisse nicht so einfach integriert bekommen, sehr weiterhelfen. Die Einrichtung eines Kontos oder die Nutzung eines bestehenden Google- oder Facebook-Accounts ist allerdings Pflicht.