Tastatur für Blindschreiber

Wenn Sie Ihre Zehn-Finger-Schreibqualitäten verbessern oder einfach nur mit Ihrer IT-Erfahrung angeben wollen, sollten Sie sich das 'Blank Keyboard' zulegen. In schickem Schwarz und ohne Beschriftung gehalten, lässt sich ganz frei im Blindflug auf den Tasten rumhacken. Damit verlieren auch die mit der Zeit abgenudelten Keyboards mit unleserlichen Zeichen Ihre Daseinsberechtigung und können in der Recyclingklappe landen.

Irgendwas fehlt auf dem "Blank Keyboard" – was war da nochmal normalerweise?

Das "Blank Keyboard" [1] hat ein europäisches Tastenlayout mit 105 Tasten und tritt per USB oder PS/2 in Verbindung mit dem Computer. Dazu sind keine Treiber notwendig und es werden alle modernen Betriebssysteme unterstützt. Die grünen LEDs über dem Nummernblock geben dem Gadget einen besonderen Look. Durch die sehr flachen Tasten ist ein schnelles Tempo beim Tippen möglich, die Kabellänge beträgt 1,40 Meter. Mit rund 25 Euro sind Sie dabei.