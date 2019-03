Download der Woche: ConEmu

Wer sich an der bordeigenen Kommandozeile von Windows satt gesehen hat und bestimmte Funktionen oder mehr Möglichkeiten für individuellen Anpassungen vermisst, sollte einen Blick auf das kostenfreie 'ConEmu' werfen. Besonders interessant an dem Tool ist, dass die alternative Eingabeaufforderung mit einer Multi-Fenster-Unterstützung daherkommt. Damit ist es dann zum Beispiel möglich, in einem Bereich eine PowerShell-Sitzung geöffnet zu haben und gleichzeitig mit PuTTY zu arbeiten.

Vier verschiedene Shell-Sitzungen in einem Fenster: ConEmu macht's möglich.

Natürlich bietet "ConEmu" [1] auch Tabs, die sich benutzerdefiniert schon beim Start des Programms an der gewünschten Stelle befinden. Kompatibel ist der praktische Helfer zudem mit Far Manager, sodass sich sogar Thumbnails anzeigen lassen. Der Entwickler betont, dass es sich bei seiner Software nicht um eine eigene Shell handelt, sondern lediglich um ein Werkzeug, verschiedene Shells auszuführen und den eigenen Wünschen anzupassen. Was Farben, Fonts und Fenstergrößen angeht, sind der Customization nahezu keine Grenzen gesetzt.