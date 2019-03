Diktat im Browser

Für das gelegentliche Einsprechen von Kurznachrichten, Memos oder E-Mails bedarf es nicht immer einer fest auf dem Rechner installierten Software. Das Onlineportal 'dictation.io' macht Ihnen das Leben beim Diktieren leichter. Die angebotene Liste der erkannten Sprachen ist extrem umfangreich und die Chrome-Plattform setzt per Mikrofon eingespeiste Inhalte in Echtzeit in einen Fließtext um. Dabei lassen sich sogar Absätze, Punktation und wenn gewünscht auch Smileys einbauen.

Papier beziehungsweise die Spracherkennung von 'dictation.io' im Browser ist geduldig.

Eine Liste der gesonderten Sprachkommandos ist direkt auf "dictation.io" [1] zu finden. Beispielsweise lässt sich mit "Neue Zeile" der Cursor nach unten setzen. Dies ist alternativ natürlich mit der Maus möglich, während Sie weiterhin den eigentlichen Inhalt per Sprache eingeben. Die Weiterverwertung des aufgezeichneten Worte sowohl als Clipboard-Kopie, PDF oder ASCII-Text zum Download, Twitter-Nachricht oder als direkte Einbindung in den E-Mail-Client möglich.