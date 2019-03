Telemetrie-Abschaltung per Diensteverwaltung

Unter Windows 10 gibt es keinen leicht erreichbaren Knopf, um die Übertragung von Telemetriedaten komplett zu unterbinden. Allerdings lässt sich mit einem kleinen Eingriff basierend auf der Empfehlung des Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik der verantwortliche Dienst 'Diag Track' abschalten. Wenn Sie dabei nicht mit Gruppenrichtlinien hantieren wollen, führt der Weg über die Diensteverwaltung.

Nach dem Abschalten von "DiagTrack" telefoniert Windows 10 nicht mehr so viel nach Hause.

Gehen Sie zunächst mit services.msc in die Dienstverwaltung und suchen Sie hier den Dienst "Benutzererfahrung und Telemetrie im verbundenen Modus". Dieser Eintrag ist identisch mit dem vorher erwähnten Dienst "Diag Track". Hier stellen Sie den Starttyp auf "Deaktiviert" ein und stoppen den Dienst außerdem mit "Beenden". Künftig werden nun keine Telemetriedaten mehr an Microsoft übermittelt und das Schnüffeln am Rechner hat ein Ende. Die Systemstabilität oder die Verteilung von Windows Updates beeinträchtigt diese Modifikation nicht.