Browser-Tabs im Zaum halten

Viele IT-Profis überladen für ein schnelleres Surfen ihren Firefox-Browser mit Tabs. Dabei geht schnell einmal die Übersicht verloren. Um hier für Abhilfe zu schaffen, können Sie mit dem praktischen Add-on 'Tree Style Tab' das Tab-Management selbst in die Hand nehmen. Mit dem Tool wandern die Browser-Tabs einfach in die Seitenleiste und sorgen dort, vertikal gruppiert, für mehr Ordnung.

"Tree Style Tab" sortiert Browser-Tabs vertikal in einer Baumstruktur.

Durch die Positionierung am linken Rand des Browsers ist mit "Tree Style Tab" [1] ein einfacher Zugriff auf geöffnete Fenster möglich und mit der streng hierarchisch organisierten Struktur verlieren Sie keinen Tab aus den Augen. Sobald Sie dann aus einem Tab heraus einen weiteren öffnen, zeigt Ihnen die Erweiterung das in einer Baumstruktur an. Auf diese Weise eignet sich der Tab-Baum zudem gut als visuelle Surf-Chronik.