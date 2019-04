Download der Woche: O&O AppBuster

Bei den Trainings des IT-Administrator steht die Frühlings- und Sommersaison vor der Tür. So geht es im Mai um 'Lizenz- und Urheberrecht für Admins', stellen doch gerade Lizenzverträge IT-Verantwortliche oft vor große Herausforderungen. Im Juli beschäftigen wir uns dann mit 'Open-Source-Monitoring in Windows-Umgebungen', denn freie Software steht hier in vielen Ausprägungen zur Verfügung. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz in einem der Trainings, die in München und Frankfurt stattfinden. [ mehr