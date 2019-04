Monitorerhöhung in schick

Die Ergonomie am Arbeitsplatz ist an den wenigsten Schreibtischen gegeben. Dabei ist die richtige Position vor dem Monitor für optimales und längeres Arbeiten am Rechner unabdingbar. Viele Nutzer basteln sich Erhöhungen entweder unprofessionell etwa mit Büchern oder verwenden hässliche Plastikwürfel aus dem Office-Handel organisiert. Mit mehr Stil und schickem Design glänzt der Monitorständer aus Bambusholz von ArktisPRO.

Auch für Notebooks geeignet ist der Monitorständer aus Bambus von ArktisPRO.

Das Gadget [1] ist mit allen Bildschirmen kompatibel und sorgt parallel auch noch für einen aufgeräumten Schreibtisch. Denn nach verrichteter Admin-Tätigkeit lassen sich sämtliche Eingabegeräte wie Maus und Tastatur samt Kabeln unter die Bambusbrücke schieben. Der Schreibtisch entspricht dann locker der häufig zitierten Clean-Destop-Policy. Laut Herstellerangaben ist der Monitorständer für rund 40 Euro extrem stark belastbar und trägt bis zu 100 Kilogramm.