Vorschau Mai 2019: IT-Sicherheitsmanagement

Besonders in kleineren Firmen ohne eigenes IT-Sicherheitsteam fällt es Administratoren schwer, mit zunehmend gehäuften und raffinierten Angriffen umzugehen. In der Mai-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator deshalb das Thema 'IT-Sicherheitsmanagement'. So lesen Sie, welche Sicherheitsfunktionen Windows Server sowie Exchange Server 2019 mitbringen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Azure-Umgebung absichern und Linux-Systeme härten. Unser Workshop zu 'Infection Monkey' lässt Sie ferner in die Rolle eines Angreifers schlüpfen, um das eigene Netzwerk auf Schwachstellen zu testen.

Das IT-Sicherheitsmanagement steht im Mai-Heft auf der Agenda.

Neben einigen Änderungen im Bereich Hyper-V, Failover Clustering und Storage hat Microsoft auch an diversen Sicherheitsfunktionen in Windows Server 2019 geschraubt, Funktionen erweitert und neue hinzugefügt. Wir erklären die wichtigsten sicherheitsrelevanten Neuerungen. In der Flut der täglich eintreffenden E-Mails stellt Spam derweil einen signifikanten Anteil dar. Wie sich Wellenbrecher gegen diese unerwünschte Flut mit Bordmittel von Exchange 2019 und Office 365 errichten lassen, zeigt Ihnen ebenfalls unsere Mai-Ausgabe.



