Adblocker für Android

Remote-Desktop-Verbindungen stellen - einfache Support-Möglichkeit hin oder her - auch ein Sicherheitsrisiko für Angriffe von außen dar. Vor allem RDP in Windows 10 ist relativ einfach zu attackieren, wenn die Konfiguration in Sachen Zertifizierungsstelle nicht ausreichend sicher erfolgt ist. Wer das Protokoll nicht unbedingt für die Fernwartung benötigt, sollte am besten ganz auf RDP verzichten. Die Einstellungen dafür sind an mehreren Stellen möglich. [ mehr