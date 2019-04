Digitale Schlafanalyse

Wenn Sie bei all den Überstunden zu wenig Schlaf abbekommen, ist langfristig anhaltende Müdigkeit die Folge. Um Ihre Schlafgewohnheiten mittels High-Tech genauer unter die Lupe zu nehmen, können Sie das praktische Gagdet 'Withings Sleep' konsultieren. Vor allem Daten-Freaks kommen hier voll auf ihre Kosten, da die Matte sämtliche Bewegungen sowie den Atemzyklus in Echtzeit misst und per WLAN an die App weitergibt.

Mess-Matte unter die Matraze, App installiert, und los geht die Schlafanalyse mit "Withings Sleep"

Somit sorgt das IT-basierte Schlafsystem dafür, dass Sie besser zur Ruhe kommen und morgens dann wesentlich stressfreier aufwachen. Einfach die schlanke Matte "Withings Sleep" [1] mit dem Sensor unter die Matratze legen und den Tief-, Leicht- und REM-Schlaf kontrollieren. Die gesammelten Daten sind per App für iOS und Android abrufbar und werden mit einem integrierten Trainings-Programm verschmolzen. Mit den Ergebnissen können Sie dann an einem besseren Schlaf arbeiten. Der muss Ihnen allerdings rund 100 Euro wert sein.