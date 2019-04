Auto-Login in Chrome unterbinden

Vor allem professionelle Anwender sind mit einer bestimmten Funktion in der aktuellen Version des Chrome-Browsers nicht zufrieden: Der sogenannte 'Automatische Login' meldet jeden Nutzer ungefragt mit dem jeweils aktiven Google-Account im Browser an. Das ist aber in Sachen Datenschutz nicht immer gewünscht. Die Funktion ist in den neueren Ausgaben von Chrome per Default eingeschaltet, lässt sich aber recht einfach deaktivieren.

Die Settings zum automatischen Login befinden sich in den erweiterten Einstellungen von Chrome.

Im Internet kursieren teils recht komplizierte und auch falsche Anleitungen, wie sich die automatische Anmeldung unterbinden lässt. Der Weg ist aber eigentlich ganz einfach: Zunächst müssen Sie sich oben rechts neben der URL-Leiste mit dem aktuell angemeldeten Nutzer abmelden. Anschließend gehen Sie zu den Einstellungen des Browsers, scrollen ganz nach unten und klicken auf "Erweitert". Im Abschnitt "Datenschutz und Sicherheit" ganz oben findet sich der Punkt "Anmeldung in Chrome zulassen", den Sie mit dem Schieberegler deaktivieren müssen. Starten Sie nun noch den Browser neu in die automatische Anmeldung gehört der Vergangenheit an.