Download der Woche: Folder Painter

Auf jedem Rechner sammeln sich mit der Zeit immer mehr Dateien und Verzeichnisse an. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, können Sie das kostenfreie Tool 'Folder Painter' ausprobieren. Mit der Software versehen Sie sämtliche Windows-Ordner je nach Einsatzgebiet beziehungsweise Datenquelle mit beliebigen Farben. In der Standard-Ausführung sind zwölf verschiedenen Farben enthalten.

Folder Painter sorgt für mehr Übersicht dank farbiger Ordner und Dateien.

Falls das Angebot an Farben in "Folder Painter" [1] nicht ausreicht, lässt sich die Auswahl erweitern. So stehen 21 Icon-Packs zum Download bereit. Um nun die Farbe eines Ordners oder einer Datei zu ändern, muss der Anwender lediglich das Kontextmenü des entsprechenden Objekts mit der rechten Maustaste öffnen und die gewünschte neue Farbe auswählen. Auch ist eine sogenannte Merkfunktion in Folder Painter enthalten, damit auch beim Kopieren von Ordnern beziehungsweise Verzeichnissen deren ursprüngliche Farbe beibehalten wird.