Mobilfreundlichkeit von Webseiten testen

Viele Internetnutzer verwenden inzwischen nahezu ausschließlich ihr Smartphone und erwarten entsprechend angepasste Webseiten. Daher ist es für Unternehmen höchste Zeit, ihre Onlinepräsenz für mobile Engeräte zu überarbeiten. Das Portal 'Mobile-Friendly' von Google testet die Mobilfreundlichkeit von Webseiten schnell und einfach.

Mit Mobile-Friendly überprüfen Sie Ihre Webseite auf Mobiltauglichkeit.

Nach der Eingabe der kompletten URL beginnt der Online-Dienst mit der Analyse und kümmert sich dabei auch um die eingebetteten Redirect-Strukturen. In der Regel liegt das Ergebnis von Mobile-Friendly in unter einer Minute vor. Die Anzeige listet nicht nur Details zu Problemen und Hindernissen für eine bessere Darstellung, sondern bildet auch ein Screenshot-Beispiel ab. Somit können Sie mit dem Web-Team an der eigenen Webseite arbeiten und Fehler ausmerzen.