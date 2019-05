Mehr Privatsphäre auf dem Smartphone

In vielen Unternehmen werden mobile Geräte für den Arbeitseinsatz seit Bring Your Own Device nicht mehr sonderlich streng von der Außenwelt abgeschirmt. Dadurch können jedoch Sicherheitsprobleme entstehen. Als zusätzliche Maßnahme lohnt sich ein Blick auf das Tool 'Exodus Privacy' für Android. Dadurch lässt sich herausfinden, welche Schnüffel-Module im Hintergrund laufen.

Wie es um die Privatsphäre auf dem Smartphone bestellt ist, zeigt Exodus Privacy.

Die in Apps enthaltenen Tracker erstellen unter anderem Bewegungsmuster von Anwendern sowie Profile des Konsumverhaltens. Exodus Privacy [1] listet sämtliche Werbenetzwerke beziehungsweise ebensolche Tracker auf, sodass Sie ihr eigenes Gerät oder die von Mitarbeitern besser konfigurieren können. Weiterhin bietet das Tool Details darüber, welche Berechtigungen die eingesetzten Apps besitzen. Mit einer zusätzlichen Webabfrage lässt sich dann schon im Vorfeld herausfinden, was besser gar nicht erst installiert werden sollte.