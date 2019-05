Startprobleme im Offline-Modus untersuchen

Wenn das System immer langsamer startet oder merkwürdige Meldungen während des Boot-Vorgangs anzeigt, lohnt sich ein Blick auf die Innereien des Betriebssystems. IT-Profis nutzen unter Windows 10 hier in der Regel die Befehle von 'Autoruns' oder dessen grafische Ausgabe, um zu prüfen, was alles geladen wird. Verhindert ein Autostart-Eintrag das Hochfahren des Rechners, kann eine weniger bekannte Offline-Funktion von Autoruns aushelfen.

Auch ein Offline-System lässt sich mit Autoruns hinsichtlich Startproblemen untersuchen.

Dazu starten Sie das Utility entweder aus dem Notfallsystem oder Sie schließen die betroffene Festplatte im schlimmsten Fall an einen anderen Rechner an. Anschließend starten Sie Autoruns im grafischen Modus und wählen die Option "Analyze Offline System" aus. Dann geben Sie das Windows-Verzeichnis (Feld System Root) und den Profilordner des Nutzers (Feld User Profile) an. Autoruns zeigt Ihnen dann die Ressourcen der gestarteten Programme in verschiedenen Kategorien an. Abschließend können Sie dann diverse Korrekturen vornehmen oder mit dem Befehl "Search Online" im Internet eine Problemlösung von anderen betroffenen Nutzern finden.