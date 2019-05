Nachtlicht für Bücherfreunde

Wenn Sie auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Beleuchtung sind, sollten Sie einen Blick auf die 'Mood Book Lamp' werfen. Das Gadget in Form eines aufgeblätterten Buchs bringt ein warmes Licht für den Arbeitseinsatz mit. Durch ihre Mobilität lässt sich die faltbare Lampe nicht nur in der Schublade oder im Regal verstauen, Sie können sie auch in den Serverraum mitnehmen oder an jedem anderen Einsatzort kurzfristig aufklappen.

Die "Mood Book Lamp" macht sowohl aufgeklappt als auch geschlossen eine gute Figur.

Die "Mood Book Lamp" [1] steht in vier Farben zur Verfügung, die der Nutzer selbst einstellen kann. Sobald Sie das Buch schließen, leuchtet auf Wunsch nach dem erneuten Öffnen eine andere Farbe. Mit den integrierten Magneten bleibt das Buch dann sicher im 360-Grad-Winkel geöffnet. Durch den wieder aufladbaren Akku sind Sie kabelfrei und haben für über sechs Stunden Licht. Eine Aufladung ist nach zwei Stunden mittels Micro-USB-Port erledigt. Mit rund 30 Euro sind Sie dabei.