Textänderungen leicht erkennen

Arbeitsgruppen sind des Öfteren gleichzeitig am selben Projekt oder Dokument tätig. Damit das Ganze nicht unübersichtlich wird und sich Modifikationen einfach nachvollziehen lassen, können Sie mit der Website 'Diffchecker.com' schnell und direkt online vorgenommene Änderungen kenntlich machen.

Geben Sie hierzu einfach in der linken Hälfte des Portals "DiffChecker.com" [1] den ursprünglichen Text ein und kopieren Sie anschließend auf der rechten Seite den neueren Abschnitt dazu. Der Onlinedienst vergleicht die beiden Bereiche und zeigt farblich markiert die Unterschiede an. Dabei fügt das Webtool zur besseren Darstellung noch ein Absatz in den betreffenden Zeilen ein.