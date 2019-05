Makros in Excel anlegen

Professionelle Anwender können mit Hilfe von Makros viel Zeit sparen, vor allem in der Tabellenkalkulation von Microsoft. Mit ein paar Handgriffen in den Einstellungen erstellen Sie Excel-Makros und verwenden diese bei Bedarf immer wieder. Die dafür notwendige Vorgehensweise ist allerdings in den Excel-Einstellungen etwas versteckt.

Die Registerkarte "Entwicklertools" ermöglicht unter anderem das Anlegen von Makros in Excel.

Zunächst müssen Sie die Registerkarte der Entwicklertools aktivieren. Diese finden Sie unter "Datei / Optionen / Menüband anpassen". Anschließend klicken Sie in den Entwicklertools auf "Makro aufzeichnen". Sie können den Namen, eine Tastenkombination für den Aufruf des Makros sowie den Speicherort festlegen. Danach führen Sie die gewünschten Schritte in Excel durch und beenden die Aufzeichnung. Standardmäßig werden Makros mit absoluten Verweisen aufgenommen, Sie können diese Einstellung jedoch im Menü auch auf relative Aufzeichnung ändern. Visual Basic Benutzer öffnen alternativ unter dem Button "Visual Basic" die VBA-Entwicklungsumgebung.