Download der Woche: EdgeCookiesView

Cookies komplett zu unterbinden, steigert zwar die IT-Sicherheit erheblich, schränkt aber vor allem auf häufig besuchten Webseiten die einfache und schnelle Nutzbarkeit ein. Das kostenfreie und portable Tool "EdgeCookiesView" ist daher im Umgang mit Cookies sehr hilfreich. Unternehmen wie auch Privatnutzer, die den integrierten Microsoft-Browser Edge einsetzen, können damit alle Cookies in einer übersichtlichen Liste einsehen.

Mit "EdgeCookiesView" lassen sich Cookies ganz einfach verwalten.

Mit "EdgeCookiesView" [1] entscheiden Sie selbst, welche Cookies Sie behalten oder welche Sie auf jeden Fall entfernen möchten. Das Werkzeug zeigt Ihnen alle Cookies in einer Tabelle mit vielen zusätzlichen Details an, wie zum Beispiel Änderungsdatum, Verfallsdatum und Herausgeber. Die Aufstellung können Sie für ein gemütlicheres Studium auch als HTML-Datei exportieren. Puristen können das Programm in der Kommandozeile nutzen.