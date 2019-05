Text als Bild twittern

Trotz der 2017 in Kraft getretenen Erweiterung von Twitter auf 280 Buchstaben wünscht sich so mancher Anwender noch Luft nach oben. Mit der Webseite "talltweets.com" können Sie das Limit überschreiten und auf Wunsch noch längere Texte verfassen. Neben Mini-Essays lassen sich auch ganze Artikel mit Copy und Paste unterbringen. Als Nebenfunktion können Sie Text in Bilder-Tweets markieren.

Die Webseite "talltweets.com" is ideal für Twitter-Nutzer, die auch gerne mal längere Tweets verfassen.

Mit "talltweets.com" [1] können Sie sowohl Tweet-Storms als auch Tweet-Shots verfassen. Ein Tweet-Storm unterteilt Ihren Text in mehrere Abschnitte mit jeweils 280 Buchstaben, die nacheinander gepostet werden. Um längere Texte in einem Tweet zu versenden, können Sie einen Tweet-Shot benutzen. Die Webseite wandelt Ihren Rich-Text dann in ein Bild mit Roboto-Font von Google um und umgeht so das Limit von 280 Zeichen.