Futuristische Eingabehilfe

Das Zehnfingersystem ist für Geeks eher als altbackene Eingabemethode verschrien. Dasselbe gilt für PC-Mäuse zur Steuerung des Computers. Wer auf dem aktuellsten Stand der Forschung sein will, der benötigt eine futuristische Tastatur, wie zum Beispiel eine Banane. Über Krokodilklemmen angeschlossen, können Sie über einen beliebigen leitfähigen Gegenstand mit "MaKey MaKey" den Computer steuern. Das Gadget lässt sich auch als Bananenklavier verwenden oder um zum Beispiel Super Mario mit Salzteig statt mit Joypad zu spielen.



"MaKey MaKey" ist ein lustiges Gadget, mit dem sich der PC auch ohne Maus oder Tastatur steuern lässt.

"MaKey MaKey" [1] ist mit nahezu allen Obst- und Gemüsesorten, Marshmallows, Gummibärchen, Muffins und sogar Menschen kompatibel. Der Student Jay Silver hat die spezielle kleine Leiterplatte erfunden, die man einfach per USB an den Computer anschließt. Da das Produkt mit der Open-Source-Hardware Arduino kompatibel ist, können Sie per Programmierung einen beliebigen Anschluss der zwölf Kontakte mit einer Taste nach Wahl koppeln. Das Gadget läuft unter Windows, macOS und Linux und ist für knapp 54 Euro erhältlich.